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Президент Польши: россия на войне делает ставку не на современность, а на массовость техники и людей

Киев • УНН

 • 375951 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Польши Анджей Дуда в интервью The Wall Street Journal предостерег, что стоит относиться серьезно как к российской стратегии войны так и к ее вооружению, каким бы устаревшим и не рациональным они не казались, ведь кремль делает ставку на массовость, передает УНН.

Детали

Дуда выразил мнение, что сейчас складывается ситуация, когда российский каток давит Украину, сотни людей гибнут на фронте ежедневно, при этом россиян более 100 миллионов, а украинцев менее 40 миллионов. Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь - на вес золота. Это разные культуры, подчеркнул Президент.

"россия - ядерная сверхдержава, она имеет гигантские запасы оружия - и что с того, что мы смеемся над тем, что она выкатывает танки с 1960-х годов, когда каждый танк весит 50-60 тонн. Если он едет, он раздавит, независимо от того, современный ли он", — рассказал он.

Президент Польши отметил, что путин проиграет войну, когда российская армия будет вытеснена за пределы международно признанных границ Украины.

"Тогда мы скажем, что они ничего не выиграли от этой войны, что их план порабощения Украины провалился, их имперские амбиции были наказаны, они потеряли сотни тысяч людей. Поражением путина является также то, что больше стран присоединились к НАТО, которое является сильным, как никогда", — подчеркнул Анджей Дуда.

"Не сомневайтесь, что они способны с помощью пропаганды сказать людям, что они должны затянуть пояса, и даже если они голодны, они должны гордиться, потому что россия велика. Сегодня наш общий долг как западного сообщества, частью которого является и Польша, поддержать Украину. Мы понимаем, что российский империализм возрождается и какими будут последствия", — пояснил политик.

Анджей Дуда отметил, что по подсчетам, вся помощь его страны Украине в 2022 году составила около 1,5 процента ВВП Польши, 7-8 миллиардов долларов, которые не компенсировались ЕС. 

Дополнение

Президент Польши также напомнил, что его страна с самого начала помогает Украине в военном плане, передав более 300 танков из ресурсов собственной армии, пушечные гаубицы "Краб", которые являются одними из самых современных в мире, 50 гаубиц "Армата", миллионы патронов, сотни тысяч единиц оружия для оснащения украинского солдата, техники, бронетехники, МиГ-29 из постсоветских запасов.

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