Президент Пакистану захворів коронавірусом після першої дози вакцини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент Пакистану Аріф Алві перед отриманням другої дози вакцини захворів на коронавірус. Про це пише УНН з посиланням на його Twitter.
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Аріф Алві очікував отримання другої дози вакцини на наступному тижні — тільки після неї починають вироблятися антитіла.
“Отримав позитивний результат тесту на COVID-19 ... Отримав першу дозу вакцини, але антитіла починають вироблятися після другої дози, яку я чекав наступного тижня”, — написав Алві.
На даний момент в Пакистані фіксують третю хвилю пандемії COVID-19. Напередодні в столиці країни виявили понад 700 нових випадків коронавіруса.
Нагадаємо
Медики в Пакистані виявили у вівторок три випадки зараження агресивнішим штамом коронавірусу, виявленим раніше у Великій Британії.
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