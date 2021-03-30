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Президент Пакистану захворів коронавірусом після першої дози вакцини

Київ • УНН

 • 17053 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент Пакистану Аріф Алві перед отриманням другої дози вакцини захворів на коронавірус. Про це пише УНН з посиланням на його Twitter.

Деталі

Аріф Алві очікував отримання другої дози вакцини на наступному тижні — тільки після неї починають вироблятися антитіла.

“Отримав позитивний результат тесту на COVID-19 ... Отримав першу дозу вакцини, але антитіла починають вироблятися після другої дози, яку я чекав наступного тижня”, — написав Алві.

На даний момент в Пакистані фіксують третю хвилю пандемії COVID-19. Напередодні в столиці країни виявили понад 700 нових випадків коронавіруса.

Нагадаємо

Медики в Пакистані виявили у вівторок три випадки зараження агресивнішим штамом коронавірусу, виявленим раніше у Великій Британії.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заразився коронавірусом.

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