Президент Пакистана заболел коронавирусом после первой дозы вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Пакистана Ариф Алви перед получением второй дозы вакцины заболел коронавирусом. Об этом пишет УНН со ссылкой на его Twitter.
Детали
Ариф Алви ожидал получения второй дозы вакцины на следующей неделе — только после нее начинают вырабатываться антитела.
“Получил положительный результат теста на COVID-19 ... Получил первую дозу вакцины, но антитела начинают вырабатываться после второй дозы, которую я ждал следующей неделе”, — написал Алви.
На данный момент в Пакистане фиксируют третью волну пандемии COVID-19. Накануне в столице страны обнаружили более 700 новых случаев коронавируса.
Напомним
Медики в Пакистане обнаружили во вторник три случая заражения агрессивным штаммом коронавируса, обнаруженным ранее в Великобритании.
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заразился коронавирусом.