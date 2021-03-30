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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37510 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 54222 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105868 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141764 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194047 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192692 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278415 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157812 просмотра

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Президент Пакистана заболел коронавирусом после первой дозы вакцины

Президент Пакистана заболел коронавирусом после первой дозы вакцины

Киев  •  УНН

 • 17050 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Пакистана Ариф Алви перед получением второй дозы вакцины заболел коронавирусом. Об этом пишет УНН со ссылкой на его Twitter.

Детали

Ариф Алви ожидал получения второй дозы вакцины на следующей неделе — только после нее начинают вырабатываться антитела.

“Получил положительный результат теста на COVID-19 ... Получил первую дозу вакцины, но антитела начинают вырабатываться после второй дозы, которую я ждал следующей неделе”, — написал Алви.

На данный момент в Пакистане фиксируют третью волну пандемии COVID-19. Накануне в столице страны обнаружили более 700 новых случаев коронавируса.

Напомним

Медики в Пакистане обнаружили во вторник три случая заражения агрессивным штаммом коронавируса, обнаруженным ранее в Великобритании.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заразился коронавирусом.

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