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Президент назвав механізми забезпечення ефективного функціонування ProZorro

Президент назвав механізми забезпечення ефективного функціонування ProZorro

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. В законопроекті про внесення змін до закону “Про публічні закупівлі” пропонуються інструменти, які направлені на те, щоб забезпечити ефективне функціонування системи ProZorro. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, з посиланням на прес-службу АП передає УНН.

“У мене викликає обурення, коли один і той же державний замовник за державні кошти робить закупівлю дев’яти договорів на суму 199 тисяч гривень (кожен — ред.). Яка мета? Дуже проста і одна — обійти ProZorro, обійти тендерні ефективні процедури і укласти угоду з кишеньковим постачальником. Тому головна мета, яку має цей законопроект — це зберегти всі позитивні напрацювання ProZorro і не дати аж ніяк нікому дискредитувати цю систему”, — наголосив глава держави на нараді щодо обговорення проекту закону України.

Водночас, Президент зауважив, що за час роботи системи були і є ті, хто намагається всіляко обійти публічну процедуру торгів, користуючись певними неузгодженостями в технологіях намагаються обійти ProZorro, намагаються маніпулювати з цифрою і сумою допорогових закупівель, зловживають правом на оскарження результатів торгів тощо.

Саме це і створило потребу у розробці та внесенні змін до чинного Закону про публічні закупівлі, “аби не допустити зниження ефективності використання бюджетних коштів та забезпечити ефективне функціонування системи ProZorro”.

Серед конкретних кроків, які пропонуються для поліпшення роботи системи електронних закупівель Президент, зокрема назвав підвищення відповідальності тих, хто планує брати участь у тендері, але не планує постачати товар, маючи єдину мету — зірвати конкурс “пропонуючи нереальні, демпінгові ціни і не збираючись постачати послугу”.

Також глава держави вважає доцільним знизити вартість допорогових закупівель на товари та послуги з 200 тис. до 50 тис. гривень, разом з тим спростивши процедуру допорогових закупівель на незначні суми.

“Ми спільно кажемо, що це не тільки громадськість, не тільки держава, не тільки учасники тендеру і не тільки замовники. А це спільний продукт тих, хто бажає, щоб система працювала ефективно”, — наголосив Президент.

Він додав, що цими змінами “ми закриваємо зараз низку способів обійти ProZorro для корупціонерів”.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко пообіцяв після розгляду всіх пропозицій внести до Верховної Ради як невідкладний законопроект щодо публічних закупівель.

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