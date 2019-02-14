Президент Колумбії: режим Мадуро - це ракова пухлина

“Диктатура (Мадуро) — це ракова пухлина на тілі Венесуели. Диктатура, яка знищила незалежні гілки влади, ринкову економіку, диктатура, через яку зубожів народ, яка довела венесуельців до голоду. Світове співтовариство усвідомило, що єдиний спосіб вилікувати Венесуелу, врятувати її, відновити її — змусити Мадуро піти”, — заявив Дуке.

На думку глави Колумбії, адміністрація Мадуро “вже агонізує”. “Вважаю, що Ніколас Мадуро — це людина, яка вчинила злочин проти людства. Сьогодні я вважаю, що в Венесуелі є один легітимний президент — Хуан Гуайдо”, — додав Дуке.

Як повідомляв УНН, гуманітарна допомога, яку світове співтовариство направило венесуельському народу, складається з “прогнилих і заражених продуктів”. Таку думку висловив в середу президент Венесуели Ніколас Мадуро в інтерв’ю телеканалу Euronews.