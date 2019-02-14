Президент Колумбії: режим Мадуро - це ракова пухлина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент Колумбії Іван Дуке в середу порівняв режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро з раковою пухлиною, від якої страждає вся Венесуела. Про це він заявив під час інтерв’ю іспаномовній редакції CNN, передає УНН.
“Диктатура (Мадуро) — це ракова пухлина на тілі Венесуели. Диктатура, яка знищила незалежні гілки влади, ринкову економіку, диктатура, через яку зубожів народ, яка довела венесуельців до голоду. Світове співтовариство усвідомило, що єдиний спосіб вилікувати Венесуелу, врятувати її, відновити її — змусити Мадуро піти”, — заявив Дуке.
На думку глави Колумбії, адміністрація Мадуро “вже агонізує”. “Вважаю, що Ніколас Мадуро — це людина, яка вчинила злочин проти людства. Сьогодні я вважаю, що в Венесуелі є один легітимний президент — Хуан Гуайдо”, — додав Дуке.
Як повідомляв УНН, гуманітарна допомога, яку світове співтовариство направило венесуельському народу, складається з “прогнилих і заражених продуктів”. Таку думку висловив в середу президент Венесуели Ніколас Мадуро в інтерв’ю телеканалу Euronews.