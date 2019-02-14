Президент Колумбии: режим Мадуро - это раковая опухоль
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Президент Колумбии Иван Дуке в среду сравнил режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро с раковой опухолью, от которой страдает вся Венесуэла. Об этом он заявил во время интервью испаноязычной редакции CNN, передает УНН.
“Диктатура (Мадуро) — это раковая опухоль на теле Венесуэлы. Диктатура, которая уничтожила независимые ветви власти, рыночную экономику, диктатура, из-за которой обнищал народ, которая довела венесуэльцев до голода. Мировое сообщество осознало, что единственный способ вылечить Венесуэлу, спасти ее, восстановить ее — заставить Мадуро уйти”, — заявил Дуке.
По мнению главы Колумбии, администрация Мадуро “уже агонизирует”. “Считаю, что Николас Мадуро — это человек, совершивший преступление против человечества. Сегодня я полагаю, что в Венесуэле есть один легитимный президент — Хуан Гуайдо”, — добавил Дуке.
Как сообщал УНН, гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направило венесуэльскому народу, состоит из “прогнивших и зараженных продуктов”. Такое мнение высказал в среду президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу Euronews.