Президент Казахстану пропустить "російський Давос"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не буде присутній на щорічному економічному форумі в Санкт-Петербурзі наступного тижня, заявив уряд після того, як на тогорічному заході Токаєв відмовився підкоритися лінії кремля з приводу російського вторгнення в Україну, передає УНН з посиланням на Reuters.
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Уряд Казахстану заявив, що лише дві офіційні особи представлятимуть країну на форумі цього року.
До свого вторгнення в Україну росія регулярно приймала на форумі світових лідерів та бізнес-гігантів, але тепер західні офіційні особи та бізнесмени уникають його, а торік Токаєв привернув загальну увагу, відкинувши претензії кремля.
Виступаючи на одній сцені з путіним, який виступить на форумі і цього року, Токаєв сказав тоді, що Казахстан не визнає "незалежності" лнр та днр.
Його коментарі викликали здивування, тому що Казахстан, який має найдовший у світі безперервний сухопутний кордон з росією, протягом десятиліть був членом очолюваних москвою блоків безпеки і торгівлі і називає росію своїм стратегічним партнером.
На запитання, хто візьме участь у конференції цього року, речниця уряду Казахстану відповіла, що приїдуть лише заступник прем'єр-міністра Роман Скляр та заступник міністра економіки Тимур Жаксиликов.
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Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, запрошений путіним на форум, заявив, що не зможе взяти участь. Російські ЗМІ не повідомляли про плани участі будь-яких інших світових лідерів.
Форум у Санкт-Петербурзі проводиться з 1997 року і розглядається російськими офіційними особами як відповідь москви на щорічний Всесвітній економічний форум, що проходить у Давосі, Швейцарія.