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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Президент Казахстана пропустит "российский Давос"

Киев • УНН

 • 347557 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет присутствовать на ежегодном экономическом форуме в Санкт-Петербурге на следующей неделе, заявило правительство после того, как на прошлогоднем мероприятии Токаев отказался подчиниться линии кремля по поводу российского вторжения в Украину, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Президент Казахстана пропустит "российский Давос"

Детали

Правительство Казахстана заявило, что только два официальных лица будут представлять страну на форуме в этом году.

До своего вторжения в Украину россия регулярно принимала на форуме мировых лидеров и бизнес-гигантов, но теперь западные официальные лица и бизнесмены избегают его, а в прошлом году Токаев привлек всеобщее внимание, отвергнув претензии кремля.

Выступая на одной сцене с путиным, который выступит на форуме и в этом году, Токаев сказал тогда, что Казахстан не признает "независимости" лнр и днр.

Его комментарии вызвали удивление, потому что Казахстан, который имеет самую длинную в мире непрерывную сухопутную границу с россией, в течение десятилетий был членом возглавляемых москвой блоков безопасности и торговли и называет россию своим стратегическим партнером.

На вопрос, кто примет участие в конференции в этом году, пресс-секретарь правительства Казахстана ответила, что приедут только заместитель премьер-министра Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксылыков.

Добавим

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, приглашенный путиным на форум, заявил, что не сможет принять участие. Российские СМИ не сообщали о планах участия каких-либо других мировых лидеров.

Форум в Санкт-Петербурге проводится с 1997 года и рассматривается российскими официальными лицами как ответ москвы на ежегодный Всемирный экономический форум, проходящий в Давосе, Швейцария.

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