Президент Франції заявив, що поїде в Україну лише у тому випадку, якщо поїздка буде "корисною"

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"Я готовий поїхати до Києва, якщо це буде корисно", - сказав Макрон, якого цитує BFM.

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Президент Франції не виключив, що найближчим часом відправиться в Україну, щоб зустрітися там з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Я не буду робити це тільки для того, щоб нанести візит до посольства", - зазначив він.

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Як писав УНН, 9 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав з візитом Києв.

Зеленський обговорив з Джонсоном гарантії безпеки і відновлення України після війни. Також прем'єр-міністр Великої Британії після зустрічі з Президентом України заявив про новий пакет фінансової та військової допомоги.