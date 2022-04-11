Президент Франції заявив, що поїде в Україну лише у тому випадку, якщо поїздка буде "корисною"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий поїхати до Києва, якщо це допоможе зупинити війну росії проти України. Про це французький лідер заявив у понеділок, відповідаючи на запитання телеканалу BFM, передає УНН.
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"Я готовий поїхати до Києва, якщо це буде корисно", - сказав Макрон, якого цитує BFM.
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Президент Франції не виключив, що найближчим часом відправиться в Україну, щоб зустрітися там з українським колегою Володимиром Зеленським.
"Я не буду робити це тільки для того, щоб нанести візит до посольства", - зазначив він.
Додамо
Як писав УНН, 9 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав з візитом Києв.
Зеленський обговорив з Джонсоном гарантії безпеки і відновлення України після війни. Також прем'єр-міністр Великої Британії після зустрічі з Президентом України заявив про новий пакет фінансової та військової допомоги.