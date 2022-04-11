Президент Франции заявил, что поедет в Украину только в том случае, если поездка будет "полезной"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поехать в Киев, если это поможет остановить войну россии против Украины. Об этом французский лидер заявил в понедельник, отвечая на вопросы телеканала BFM, передает УНН.
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"Я готов поехать в Киев, если это будет полезно", - сказал Макрон, которого цитирует BFM.
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Президент Франции не исключил, что в ближайшее время отправится в Украину, чтобы встретиться там с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Я не буду делать это только для того, чтобы нанести визит в посольство", - отметил он.
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Как писал УНН, 9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил с визитом Киев.
Зеленский обсудил с Джонсоном гарантии безопасности и восстановление Украины после войны. Также премьер-министр Великобритании после встречи с Президентом Украины заявил о новом пакете финансовой и военной помощи.