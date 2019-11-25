Президент дав початок конкурсу на посаду заступника глави ДУС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами. Відповідний документ № 414/2019-рп був опублікований на сайті голови держави, передає УНН.
“Відповідно до частини другої статті 23 Закону України „Про державну службу“: 1. Оголосити конкурс на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами. 2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами (додаються)”, — йдеться у документі.
Відповідно до умов конкурсу, інформація від кандидатів приймається до 18 години 5 грудня. Їх оцінювання розпочнеться о 10 год. 11 грудня на вул. Прорізній, 15.
Нагадаємо, раніше Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до статті 321-1 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів” № 284-IX, який Верховна Рада ухвалила 12 листопада 2019 року.