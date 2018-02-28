Прес-конференція Президента: поблизу Мистецького Арсеналу три автобуси з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Територію поблизу Мистецького Арсеналу вже посилено охороняють, передає кореспондент УНН.
Поблизу Арсеналу не менше двох десятків поліцейських. Стоїть три автобус приналежні Нацполіції.
Рух авто вулицями прилеглими до Арсеналу не перекрито.
Нагадаємо, на 15 годину призначено проведення прес-конференції Президента України Петра Порошенка. Заявлена тема заходу: “Виклики — 2018”.
УНН вестиме пряму трансляцію з прес-конференції. Читайте також новини кореспондентів УНН на нашій стрічці.