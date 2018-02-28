Пресс-конференция Президента: вблизи Художественного Арсенала три автобуса с полицией

Вблизи Арсенала не менее двух десятков полицейских. Стоит три автобус принадлежащие Нацполиции.

Движение авто по улицам прилегающими к Арсеналу не перекрыто.

Напомним, на 15 часов назначено проведение пресс-конференции Президента Украины Петра Порошенко. Заявленная тема мероприятия: "Вызовы - 2018".

УНН будет вести прямую трансляцию пресс-конференции.

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