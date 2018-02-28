Пресс-конференция Президента: вблизи Художественного Арсенала три автобуса с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Территорию возле Художественного Арсенала уже усиленно охраняют, передает корреспондент УНН.
Вблизи Арсенала не менее двух десятков полицейских. Стоит три автобус принадлежащие Нацполиции.
Движение авто по улицам прилегающими к Арсеналу не перекрыто.
Напомним, на 15 часов назначено проведение пресс-конференции Президента Украины Петра Порошенко. Заявленная тема мероприятия: "Вызовы - 2018".
УНН будет вести прямую трансляцию пресс-конференции.
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