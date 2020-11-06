Прем’єр підрахував втрачений інвестиційний потенціал України – шість корпорацій Tesla

Інвестиційний потенціал України становить 63 млрд доларів, заявив він.

"Регіон є надзвичайно привабливим для інвестицій в цілому, але повз Україну за ці майже 30 років пройшли десятки мільярдів доларів і євро інвестицій. Ми зараз програємо Польщі з рахунком майже у 200 мільярдів доларів – це шість корпорацій Tesla, які необхідно розташувати в Україні для того щоб створити валову додану вартість та робочі місця. Це колосальний розрив. Минулого року прямі іноземні інвестиції в Україну були у 5 разів нижчі за приватні перекази наших заробітчан – це абсолютно нелогічна історія і ми маємо працювати з цим і піднімати привабливість України для інвесторів", - повідомив прем’єр.

Нагадаємо, за підрахунками уряду, економічні втрати України через невикористаний економічний потенціал становлять трильйон доларів США за останні 10 років.

Як повідомлялося раніше в УНН, за словами Шмигаля, за останні 10 років Україна лише на забороні вільного обігу земель втратила до 85 млрд доларів, які вона має повернути за наступне десятиліття.