Премьер подсчитал потерянный инвестиционный потенциал Украины - шесть корпораций Tesla
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина за 30 лет потеряла миллиарды долларов инвестиций. Только по сравнению с Польшей наше государство получило инвестиций меньше - на сумму сопоставимую с шестью корпорациями Tesla. Об этом сообщил во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент УНН.
Инвестиционный потенциал Украины составляет 63 млрд долларов, заявил он.
"Регион является чрезвычайно привлекательным для инвестиций в целом, но мимо Украины за эти почти 30 лет прошли десятки миллиардов долларов и евро инвестиций. Мы сейчас проигрываем Польше со счетом почти в 200 млрд долларов - это шесть корпораций Tesla, которые необходимо расположить в Украине для того, чтобы создать валовую добавленную стоимость и рабочие места. Это колоссальный разрыв. В прошлом году прямые иностранные инвестиции в Украину были в 5 раз ниже частных переводов наших работников - это абсолютно нелогична история и мы должны работать с этим и поднимать привлекательность Украины для инвесторов", - сообщил премьер.
Напомним, по подсчетам правительства, экономические потери Украины из-за неиспользованного экономического потенциала составляют триллион долларов США за последние 10 лет.
Как сообщалось ранее в УНН, по словам Шмыгаля, за последние 10 лет Украина лишь на запрете свободного оборота земель потеряла до 85 млрд долларов, которые она должна вернуть за следующее десятилетие.