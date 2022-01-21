Прем'єр-міністр Польщі закликав до єдиної європейської позиції щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав європейських лідерів зайняти жорстку та єдину позицію щодо Росії на тлі побоювань, що Москва може готувати вторгнення в Україну. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Польща беззастережно підтримує Україну в її прозахідних устремліннях", - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. - Перед обличчям російських загроз європейська єдність та солідарність мають ключове значення для України. Росія має знати, що має справу єдиним фронтом без винятків".
Деталі
Президент України Володимир Зеленський завершив дводенні переговори зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою у п'ятницю, і Польща заявила, що Київ може розраховувати на її підтримку у разі нападу Росії.
Проте Варшава не повідомила точних деталей того, якою формою може бути надана ця підтримка.
"Польща відкидає концепцію сфер впливу та підтримує повну євроатлантичну інтеграцію України", - написав Дуда у Twitter.
Радник Дуди із закордонних справ Якуб Кумоч повідомив, що буде створено спеціальний канал для продовження контактів між Польщею та Україною, та намічені подальші переговори між представниками президента.
"Євроатлантична спільнота зобов'язана протидіяти будь-якій агресії, незалежно від її розмірів і масштабів", - сказав Кумоч.
Додамо
Західні країни побоюються, що Москва планує новий напад на Україну після анексії Кримського півострова. Росія заперечує, що планує напад, але каже, що може вжити будь-яких військових дій, якщо її вимоги "безпеки" не будуть виконані.