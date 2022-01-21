Премьер-министр Польши призвал к единой европейской позиции по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Премьер-министр Польши Моравецкий призвал европейских лидеров занять жесткую и единую позицию в отношении России на фоне опасений, что Москва может готовить вторжение в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Польша безоговорочно поддерживает Украину в ее прозападных устремлениях", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. - Перед лицом российских угроз европейское единство и солидарность имеют ключевое значение для Украины. Россия должна знать, что имеет дело единым фронтом без исключений".
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский завершил двухдневные переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой в пятницу, и Польша заявила, что Киев может рассчитывать на ее поддержку в случае нападения России.
Однако Варшава не сообщила точных деталей того, в какой форме может быть оказана эта поддержка.
"Польша отвергает концепцию сфер влияния и поддерживает полную евроатлантическую интеграцию Украины", - написал Дуда в Twitter.
Советник Дуды по иностранным делам Якуб Кумоч сообщил, что будет создан специальный канал для продолжения контактов между Польшей и Украиной, и намечены дальнейшие переговоры между представителями президента.
"Евроатлантическое сообщество обязано противодействовать любой агрессии, независимо от ее размеров и масштабов", - сказал Кумоч.
Добавим
Западные страны опасаются, что Москва планирует новое нападение на Украину после аннексии Крымского полуострова. Россия отрицает, что планирует нападение, но говорит, что может предпринять какие-либо военные действия, если ее требования "безопасности" не будут выполнены.