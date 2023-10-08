Прем'єр Ізраїлю провів другу телефонну розмову з президентом США на тлі загострення ситуації

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"Прем'єр-міністр Бенджамін Нетаньяху поспілкувався з президентом США Джо Байденом. Президент США підтвердив свою беззастережну підтримку держави Ізраїль", - йдеться в повідомленні.

З початку ескалації військових дій в Ізраїлі це вже друга розмова двох глав держав.

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