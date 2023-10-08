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Премьер Израиля провел второй телефонный разговор с президентом США на фоне обострения ситуации

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел еще один телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщает УНН со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

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Цитата

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом... Президент США подтвердил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в сообщении.

С начала эскалации военных действий в Израиле это уже второй разговор двух глав государств.

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