Премьер Израиля провел второй телефонный разговор с президентом США на фоне обострения ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел еще один телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщает УНН со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Израиле правительство официально ввело военное положение
Цитата
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Джо Байденом... Президент США подтвердил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в сообщении.
С начала эскалации военных действий в Израиле это уже второй разговор двух глав государств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США сегодня планируют объявить какую именно поддержку окажут Израилю