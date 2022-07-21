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Прем'єр Італії Драгі подав у відставку: президент взяв її до відома

Прем'єр Італії Драгі подав у відставку: президент взяв її до відома

Київ • УНН

 • 75139 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі після вчорашнього голосування в Сенаті знову подав у відставку, про що повідомив сьогодні вранці президенту країни Серджо Матареллі. Останній взяв це до відома, йдеться в заяві, яку зачитав генеральний секретар президента республіки Уго Зампетті, пише УНН.

Цитата

"Президент Республіки Серджо Маттарелла прийняв голову Ради міністрів професора Маріо Драгі в Палаццо дель Квірінале, який після доповіді про вчорашнє обговорення та голосування в Сенаті знову заявив про свою відставку уряду, яким він керує. Президент Республіки взяв це до відома. Уряд залишається при владі для вирішення поточних питань", - йдеться у заяві.

Раніше

Сенат Італії 20 липня висловив довіру уряду Маріо Драгі, але з мінімальною кількістю голосів: 95 проти 38.Бойкотували голосування одразу три партії, що входять до правлячої коаліції: "Рух 5 зірок", "Вперед, Італія" та "Ліга".

Перед цим "Рух 5 зірок", що входив до коаліції прем'єр-міністра Драгі - відкликав свою підтримку в парламентському вотумі довіри пакету заходів, який покликаний впоратися з кризою вартості життя в Італії, внаслідок чого Драгі подав у відставку. Глава держави Серджо Маттарелла тоді відхилив її. 

Раніше Драгі заявляв, що не очолить уряд, до якого не входить "Рух 5 зірок".

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