Премьер Италии Драги подал в отставку: президент принял ее к сведению
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Премьер-министр Италии Марио Драги после вчерашнего голосования в Сенате подал в отставку, о чем сообщил сегодня утром президенту страны Серджо Матарелле. Последний принял это к сведению, говорится в заявлении, которое зачитал генеральный секретарь президента республики Уго Зампетти, пишет УНН.
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"Президент Республики Серджо Маттарелла принял председателя Совета министров профессора Марио Драги в Палаццо дель Квиринале, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате вновь заявил о своей отставке правительства, которым он руководит. Президент Республики принял это к сведению. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов", - говорится в заявлении.
Ранее
Сенат Италии 20 июля выразил доверие правительству Марио Драги, но с минимальным количеством голосов: 95 против 38. Бойкотировали голосование сразу три партии, входящие в правящую коалицию: "Движение 5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига".
Перед этим "Движение 5 звезд", входившее в коалицию премьер-министра Драги, отозвало свою поддержку в парламентском вотуме доверия пакету мер, который призван справиться с кризисом стоимости жизни в Италии, в результате чего Драги подал в отставку. Глава государства Серджо Маттарелла тогда отклонил ее.
Ранее Драги заявлял, что не возглавит правительство, в которое не входит "Движение 5 звезд".