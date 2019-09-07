Прем’єр і глава МЗС відреагували на повернення українців з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Робота з повернення громадян України додому надзвичайно складна, але результат того вартий. Про це у соцмережі Twitter написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНН.
“Сьогодні гарний день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки і інші наші нарешті з нами! Але не всі. Продовжуємо роботу, як це не складно. Результат того вартий — повернуті друзі”, — написав Пристайко в соцмережі.
Також щодо звільнення у Twitter висловився прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
“Вдома! З поверненням, хлопці! Без зайвих слів”, — написав він.
Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.
Офіс Президента України оприлюднив список імен українців, які повернулися на батьківщину 7 вересня у рамках взаємного звільнення Україною та РФ утримуваних осіб.