Премьер и глава МИД отреагировали на возвращение украинцев с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Работа по возврату граждан Украины домой чрезвычайно сложная, но результат того стоит. Об этом в соцсети Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНН.
"Сегодня хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши наконец с нами! Но не все. Продолжаем работу, как это не сложно. Результат того стоит - возвращены друзья", - написал Пристайко в соцсети.
Также об освобождении в Twitter высказался премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Дома! С возвращением, ребята! Без лишних слов", - написал он.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.
Офис Президента Украины обнародовал список имен украинцев, вернувшихся на родину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц.