Прем'єрка Литви про операцію на Курщині: Україна повинна використовувати всі засоби, щоб відтіснити росіян
Київ • УНН
Інгрід Шимоніте заявила, що Україна має право використовувати всі засоби для відтіснення росіян. Вона підкреслила, що Росія є агресором і не дбає про своїх громадян.
Коментуючи українську операцію в курській області рф прем'єр-міністрка Литви Інгрід Шимоніте заявила, що Україна повинна використовувати всі засоби, які має, щоб відтіснити росіян як надалі. Про це вона сказала в інтерв’ю в телемарафоні, передає УНН.
Ми дуже уважно стежимо за цим й вважаємо, що за міжнародним правом чітко зрозуміло хто є агресором, а хто жертвою в цій війні. росія почала цю війну, а Україна повинна використовувати всі засоби, які вона має, щоб відтіснити росіян як надалі. Враховуючи, що так багато атак з прикордонних територій росії з Україною, то цілком вірогідно, що стратегія України спрямована на зменшення нових атак збоку росіян. Ми уважно стежимо за операцією в курську та бажаємо українській армії успіху у відтіснені росії подалі
Вона заявила, що чітко розуміє, що росія не дбає про своїх громадян.
Якщо десь загинуть або постраждають їхні люди, то це для них немає значення
Доповнення
Володимир Зеленський заявляв, що наразі є кілька результатів проведення операції в курській області, зокрема поповнення обмінного фонду та зупинення операції рф з нападу на Сумську область.
Також Зеленський заявляв, що операція України в курській області рф - частина великої військово-політичної, військово-дипломатичної операції.