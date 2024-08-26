Премьер Литвы об операции на Курщине: Украина должна использовать все средства, чтобы оттеснить россиян

Комментируя украинскую операцию в курской области рф премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните заявила, что Украина должна использовать все средства, которые имеет, чтобы оттеснить россиян как в дальнейшем. Об этом она сказала в интервью в телемарафоне, передает УНН.

Мы очень внимательно следим за этим и считаем, что по международному праву четко понятно кто является агрессором, а кто жертвой в этой войне. россия начала эту войну, а Украина должна использовать все средства, которые она имеет, чтобы оттеснить россиян как в дальнейшем. Учитывая, что так много атак с приграничных территорий России с Украиной, то вполне вероятно, что стратегия Украины направлена на уменьшение новых атак со стороны россиян. Мы внимательно следим за операцией в Курске и желаем украинской армии успеха в оттеснении россии подальше - сказала Шимоните.

Она заявила, что четко понимает, что россия не заботится о своих гражданах.

Если где-то погибнут или пострадают их люди, то это для них не имеет значения - отметила она.

Дополнение

Владимир Зеленский заявлял, что сейчас есть несколько результатов проведения операции в Курской области, в частности пополнение обменного фонда и остановка операции рф по нападению на Сумскую область.

Также Зеленский заявлял, что операция Украины в курской области РФ - часть большой военно-политической, военно-дипломатической операции.