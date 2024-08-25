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Зеленський заявив, що прорив на Курщині – частина великої військово-політичної операції

Зеленський заявив, що прорив на Курщині – частина великої військово-політичної операції

Київ • УНН

 • 33758 перегляди

Президент України заявив, що операція в Курській області рф є частиною масштабної військово-політичної та дипломатичної стратегії. Мета - змусити росію бути готовою до справедливого миру.

Операція України в курській області рф - частина великої військово-політичної, військово-дипломатичної операції. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.

"Курська операція – це частина великої військово-політичної, військово-дипломатичної операції. Все, що ми робимо, – тільки для того, щоб примусити росію бути готовою до справедливого миру. Курська операція не дала їм змогу захопити нашу Сумщину і послабити наші позиції й посилити їх позиції знову. Нам було дуже складно довгий час без допомоги партнерів", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що  Україні було дуже складно перехопити ініціативу й потрібно було це зробити.

"Це один з етапів цього задуму. Він спрацював…", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський заявляв, що наразі є кілька результатів проведення операції в курській області, зокрема поповнення обмінного фонду та зупинення операції рф з нападу на Сумську область.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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