Зеленський заявив, що прорив на Курщині – частина великої військово-політичної операції
Київ • УНН
Президент України заявив, що операція в Курській області рф є частиною масштабної військово-політичної та дипломатичної стратегії. Мета - змусити росію бути готовою до справедливого миру.
Операція України в курській області рф - частина великої військово-політичної, військово-дипломатичної операції. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам індійських ЗМІ, передає кореспондент УНН.
"Курська операція – це частина великої військово-політичної, військово-дипломатичної операції. Все, що ми робимо, – тільки для того, щоб примусити росію бути готовою до справедливого миру. Курська операція не дала їм змогу захопити нашу Сумщину і послабити наші позиції й посилити їх позиції знову. Нам було дуже складно довгий час без допомоги партнерів", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україні було дуже складно перехопити ініціативу й потрібно було це зробити.
"Це один з етапів цього задуму. Він спрацював…", - зазначив Зеленський.
Доповнення
Володимир Зеленський заявляв, що наразі є кілька результатів проведення операції в курській області, зокрема поповнення обмінного фонду та зупинення операції рф з нападу на Сумську область.