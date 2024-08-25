Зеленский заявил, что прорыв на Курщине - часть большой военно-политической операции

Операция Украины в курской области рф - часть большой военно-политической, военно-дипломатической операции. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ, передает корреспондент УНН.

"Курская операция - это часть большой военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, - только для того, чтобы заставить россию быть готовой к справедливому миру. Курская операция не позволила им захватить нашу Сумщину и ослабить наши позиции и усилить их позиции снова. Нам было очень сложно долгое время без помощи партнеров", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине было очень сложно перехватить инициативу и нужно было это сделать.

"Это один из этапов этого замысла. Он сработал...", - отметил Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский заявлял, что сейчас есть несколько результатов проведения операции в Курской области, в частности пополнение обменного фонда и остановка операции рф по нападению на Сумскую область.