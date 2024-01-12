Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу у Верховній Раді говорив про перемогу України над росією
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступив у Верховній Раді України, де наголосив на підтримці України.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступив у Верховній Раді перед президентом, народними депутатами та міністрами. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
В Парламенті були гості. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Також були присутні президент України, Кабінет міністрів у повному складі та представники Офісу президента
Ріші Сунак виступив за трибуною Верховної Ради. За словами Железняка, він говорив про підтримку України та допомогу українцям від британців у війні. На знак підтримки він привіз депутатам прапор Великої Британії, який підписали усі члени уряду.
путін має зрозуміти, що жодна армія не може перемогти вільних людей - і тому Україна має перемогти. Якщо путін переможе в Україні - він не зупиниться тут. Саме тому ця битва настільки важлива. І ми не можемо і не будемо відступати. І покажемо, що наші вороги помилялися
Він наголосив, що партнери підтримують прагнення України приєднатися до НАТО.
Также Сунак нагадав, що британці оголосили найбільший пакет військової допомоги. Сунак сказав, що Британія допоможе розвитку української військової промисловості. Зокрема, спрямує грант розміром понад у 250 млн доларів на виробництво дронів для ЗСУ, які будуть виготовлятися як в Україні, так і за її межами.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунаком підписали в Києві угоду про безпеку між двома країнами. Також прем'єр Британії оголосив про виділення допомоги Україні у розмірі понад 3 млрд доларів.
"Сотні тисяч снарядів та більше ракет": Сунак про найбільший пакет допомоги Україні12.01.24, 17:20 • 101674 перегляди