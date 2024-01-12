Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу у Верховній Раді говорив про перемогу України над росією

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак виступив у Верховній Раді перед президентом, народними депутатами та міністрами. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Ріші Сунак виступив за трибуною Верховної Ради. За словами Железняка, він говорив про підтримку України та допомогу українцям від британців у війні. На знак підтримки він привіз депутатам прапор Великої Британії, який підписали усі члени уряду.

путін має зрозуміти, що жодна армія не може перемогти вільних людей - і тому Україна має перемогти. Якщо путін переможе в Україні - він не зупиниться тут. Саме тому ця битва настільки важлива. І ми не можемо і не будемо відступати. І покажемо, що наші вороги помилялися