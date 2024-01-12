Премьер Великобритании Риши Сунак во время выступления в Верховной Раде говорил о победе Украины над россией

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил в Верховной Раде перед президентом, народными депутатами и министрами. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

В парламенте были гости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Также присутствовали президент Украины, Кабинет министров в полном составе и представители Офиса президента - написал Железняк.

Риши Сунак выступил за трибуной Верховной Рады. По словам Железняка, он говорил о поддержке Украины и помощи украинцам от британцев в войне. В знак поддержки он привез депутатам флаг Великобритании, который подписали все члены правительства.

путин должен понять, что ни одна армия не может победить свободных людей - и поэтому Украина должна победить. Если путин победит в Украине - он не остановится здесь. Именно поэтому эта битва настолько важна. И мы не можем и не будем отступать. И покажем, что наши враги ошибались - приводит Железняк слова британского премьера.

Он подчеркнул, что партнеры поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО.

Также Сунак напомнил, что британцы объявили самый большой пакет военной помощи. Сунак сказал, что Британия поможет развитию украинской военной промышленности. В частности, направит грант размером более чем в 250 млн долларов на производство дронов для ВСУ, которые будут изготавливаться как в Украине, так и за ее пределами.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунаком подписали в Киеве соглашение о безопасности между двумя странами. Также премьер Британии объявил о выделении помощи Украине в размере более 3 млрд долларов.

"Сотни тысяч снарядов и больше ракет": Сунак о самом большом пакете помощи Украине