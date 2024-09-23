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Прем'єр Данії закликає зняти обмеження на використання зброї Україною

Київ • УНН

 • 58786 перегляди

Метте Фредеріксен пропонує припинити обговорення "червоних ліній" щодо допомоги Україні. Вона вважає, що обмеження на використання зброї мають бути зняті, включаючи удари по території рф.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники України мають припинити зволікати щодо допомоги країні дати відсіч, і дозволити використовувати надану зброю для ударів усередині росії. Про це вона сказала в інтверв'ю Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Я пропоную припинити обговорення червоних ліній", - сказала Фредеріксен. "Під час цієї війни було помилкою проводити публічне обговорення червоних ліній", оскільки це "просто дає росіянам надто гарну карту до рук", вказала вона.

"Були постійні дискусії про те, "чи нам це можна надати?" - сказала Фредеріксен в інтерв'ю в п'ятницю. - Було б справді добре припинити затримки, які були. І я думаю, що обмеження на використання зброї мають бути зняті".

Фредеріксен відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати зброю, надану західними країнами, для далеких ударів по росії, буде ескалацією, яка втягне союзників Києва "в бійку".

"Найважливіша червона лінія вже пройдена. І це було тоді, коли росіяни зайшли в Україну, - сказала вона. - Тому я не прийму цю передумову, і я ніколи не дозволю нікому з росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі чи в Україні".

"Її 6-мільйонна країна вже повідомила Зеленському, що зброя, яку Данія дарує, надходить без обмежень, доки Україна дотримується міжнародного права - хоча їхня країна походження, часто США, також матиме право голосу. Фредеріксен відмовилася коментувати позицію США, наприклад, щодо використання 19 винищувачів F-16, наданих Данією", - пише при цьому видання.

Доповнення

Ключові західні країни, включаючи США, досі відмовляли Україні в праві використовувати ракети західного виробництва по цілях у глибині російської території, побоюючись ескалації війни, що триває, вказує видання.

Президент України Володимир Зеленський підштовхує союзників до прискорення постачання зброї та, як очікується, повторить ці зусилля, коли зустрінеться з президентом США Джо Байденом у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН цього тижня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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mette-frederiksenМетте Фредеріксен
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