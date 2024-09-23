Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины должны прекратить медлить относительно помощи стране дать отпор, и позволить использовать предоставленное оружие для ударов внутри россии. Об этом она сказала в интвервью Bloomberg, пишет УНН.

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"Я предлагаю прекратить обсуждение красных линий", - сказала Фредериксен. "Во время этой войны было ошибкой проводить публичное обсуждение красных линий", поскольку это "просто дает россиянам слишком хорошую карту в руки", указала она.

"Были постоянные дискуссии о том, "можно ли нам это предоставить?" - сказала Фредериксен в интервью в пятницу. - Было бы действительно хорошо прекратить задержки, которые были. И я думаю, что ограничения на использование оружия должны быть сняты".

Фредериксен отвергла любые предположения о том, что разрешение Украине использовать оружие, предоставленное западными странами, для дальних ударов по россии, будет эскалацией, которая втянет союзников Киева "в драку".

"Важнейшая красная линия уже пройдена. И это было тогда, когда россияне зашли в Украину, - сказала она. - Поэтому я не приму эту предпосылку, и я никогда не позволю никому из россии решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине".

"Ее 6-миллионная страна уже сообщила Зеленскому, что оружие, которое Дания дарит, поступает без ограничений, пока Украина соблюдает международное право - хотя их страна происхождения, часто США, также будет иметь право голоса. Фредериксен отказалась комментировать позицию США, например, по использованию 19 истребителей F-16, предоставленных Данией", - пишет при этом издание.

Дополнение

Ключевые западные страны, включая США, до сих пор отказывали Украине в праве использовать ракеты западного производства по целям в глубине российской территории, опасаясь эскалации продолжающейся войны, указывает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский подталкивает союзников к ускорению поставок оружия и, как ожидается, повторит эти усилия, когда встретится с президентом США Джо Байденом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе.