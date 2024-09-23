Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

ukenru
Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
  •  57109 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
  •  100239 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Эксклюзив
Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
  •  103038 просмотра

Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

Эксклюзив
В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
  •  102865 просмотра

В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

Эксклюзив
Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ
  •  100664 просмотра

Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ

Эксклюзив
После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп
  •  85296 просмотра

После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  77855 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября
22 сентября 2024, 16:44  •  115606 просмотра

Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября

Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
21 сентября 2024, 14:43  •  147376 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  187623 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

  •  20209 просмотра
Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

  •  62629 просмотра
Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

  •  22177 просмотра
Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

  •  32835 просмотра
В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

  •  20131 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  171726 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  167376 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  166649 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  171298 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  186787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

  •  80929 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

  •  75234 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

  •  45413 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  48963 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  103785 просмотра
Актуальное
Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 10:59  •  30504 просмотра

Read in English

Метте Фредериксен предлагает прекратить обсуждение "красных линий" по помощи Украине. Она считает, что ограничения на использование оружия должны быть сняты, включая удары по территории рф.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины должны прекратить медлить относительно помощи стране дать отпор, и позволить использовать предоставленное оружие для ударов внутри россии. Об этом она сказала в интвервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Я предлагаю прекратить обсуждение красных линий", - сказала Фредериксен. "Во время этой войны было ошибкой проводить публичное обсуждение красных линий", поскольку это "просто дает россиянам слишком хорошую карту в руки", указала она.

"Были постоянные дискуссии о том, "можно ли нам это предоставить?" - сказала Фредериксен в интервью в пятницу. - Было бы действительно хорошо прекратить задержки, которые были. И я думаю, что ограничения на использование оружия должны быть сняты".

Фредериксен отвергла любые предположения о том, что разрешение Украине использовать оружие, предоставленное западными странами, для дальних ударов по россии, будет эскалацией, которая втянет союзников Киева "в драку".

"Важнейшая красная линия уже пройдена. И это было тогда, когда россияне зашли в Украину, - сказала она. - Поэтому я не приму эту предпосылку, и я никогда не позволю никому из россии решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине".

"Ее 6-миллионная страна уже сообщила Зеленскому, что оружие, которое Дания дарит, поступает без ограничений, пока Украина соблюдает международное право - хотя их страна происхождения, часто США, также будет иметь право голоса. Фредериксен отказалась комментировать позицию США, например, по использованию 19 истребителей F-16, предоставленных Данией", - пишет при этом издание.

Дополнение

Ключевые западные страны, включая США, до сих пор отказывали Украине в праве использовать ракеты западного производства по целям в глубине российской территории, опасаясь эскалации продолжающейся войны, указывает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский подталкивает союзников к ускорению поставок оружия и, как ожидается, повторит эти усилия, когда встретится с президентом США Джо Байденом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
mette-frederiksenМетте Фредериксен
natoNATO
daniyaДания
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина