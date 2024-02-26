Прем’єр Болгарії Денков подарував Зеленському меч хана Кубрата, президент Зеленський попросив ще ППО

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у знак багатовікових зв’язків з Україною подарував президенту Володимиру Зеленському меч хана Кубрата. Зеленський, висловлюючи вдячність, жартома попросив надати Україні системи ППО, передає УНН.

Я хочу сказати, що в знак наших багатовікових зв’язків з Україною ми подарували сьогодні президенту Володимиру Зеленському меч хана Кубрата. На мечі два різні символи. Перший - доля завойовується мечем. А другий - хан Кубрат, який похований на території України та перший правитель Болгарії, відомий з літописів. Він казав, що для того, щоб досягти успіху, ви повинні бути єдиними, і я дуже сподіваюся, що ця легенда, яка зазвичай ставиться в контекст болгарських зусиль у важкі часи, ми пронесемо це як європейські зусилля, щоб допомогти одній з європейських націй, яка перебуває у скрутному становищі. Ми підкреслюємо, що ми з вами в цій битві, і будемо з вами разом стільки, скільки потрібно,