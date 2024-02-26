Прем’єр Болгарії Денков подарував Зеленському меч хана Кубрата, президент Зеленський попросив ще ППО
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Болгарії Денков подарував президенту України Зеленському меч хана Кубрата, а Зеленський жартома попросив більше систем протиповітряної оборони для захисту від російських атак.
Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у знак багатовікових зв’язків з Україною подарував президенту Володимиру Зеленському меч хана Кубрата. Зеленський, висловлюючи вдячність, жартома попросив надати Україні системи ППО, передає УНН.
Я хочу сказати, що в знак наших багатовікових зв’язків з Україною ми подарували сьогодні президенту Володимиру Зеленському меч хана Кубрата. На мечі два різні символи. Перший - доля завойовується мечем. А другий - хан Кубрат, який похований на території України та перший правитель Болгарії, відомий з літописів. Він казав, що для того, щоб досягти успіху, ви повинні бути єдиними, і я дуже сподіваюся, що ця легенда, яка зазвичай ставиться в контекст болгарських зусиль у важкі часи, ми пронесемо це як європейські зусилля, щоб допомогти одній з європейських націй, яка перебуває у скрутному становищі. Ми підкреслюємо, що ми з вами в цій битві, і будемо з вами разом стільки, скільки потрібно,
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Водночас Володимир Зеленський заявив, що не знав про подарунок і розповів, що у більшості країнах, де щось дарують Україні, також цих подарунків не бачить.
Але все це залишається в Україні. Ми дуже вдячні. У більшості своїй, коли нам щось дарують чи дають ордени, я завжди говорю: "Ми дуже, дуже вдячні, а можна ППО?
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Болгарії повідомив, що питання підписання гарантій безпеки Україні буде обговорюватися і рішення буде прийнято після консультацій.