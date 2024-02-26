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Премьер Болгарии Денков подарил Зеленскому меч хана Кубрата, президент Зеленский попросил еще ПВО

Премьер Болгарии Денков подарил Зеленскому меч хана Кубрата, президент Зеленский попросил еще ПВО

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 15:36  •  13469 просмотра

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Премьер-министр Болгарии Денков подарил президенту Украины Зеленскому меч хана Кубрата, а Зеленский в шутку попросил больше систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в знак многовековых связей с Украиной подарил президенту Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. Зеленский, выражая благодарность, в шутку попросил предоставить Украине системы ПВО, передает УНН.

Я хочу сказать, что в знак наших многовековых связей с Украиной мы подарили сегодня президенту Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. На мече два разных символа. Первый - судьба завоевывается мечом. А второй - хан Кубрат, который похоронен на территории Украины и первый правитель Болгарии, известный из летописей. Он говорил, что для того, чтобы достичь успеха, вы должны быть едины, и я очень надеюсь, что эта легенда, которая обычно ставится в контекст болгарских усилий в трудные времена, мы пронесем это как европейские усилия, чтобы помочь одной из европейских наций, которая находится в трудном положении. Мы подчеркиваем, что мы с вами в этой битве, и будем с вами вместе столько, сколько нужно,

- сказал Дэнков.

Детали

В то же время Владимир Зеленский заявил, что не знал о подарке и рассказал, что в большинстве стран, где что-то дарят Украине, также этих подарков не видит.

Но все это остается в Украине. Мы очень благодарны. В большинстве своем, когда нам что-то дарят или дают ордена, я всегда говорю: "Мы очень, очень благодарны, а можно ПВО?

- сказал Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Болгарии сообщил, что вопрос подписания гарантий безопасности Украине будет обсуждаться и решение будет принято после консультаций.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
bolgariyaБолгария
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Прем’єр Болгарії Денков подарував Зеленському меч хана Кубрата, президент Зеленський попросив ще ППО
Bulgarian Prime Minister Denkov presents Zelensky with the sword of Khan Kubrat, President Zelensky asks for more air defense
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Премьер Болгарии Денков подарил Зеленскому меч хана Кубрата, президент Зеленский попросил еще ПВО

Премьер-министр Болгарии Денков подарил президенту Украины Зеленскому меч хана Кубрата, а Зеленский в шутку попросил больше систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

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