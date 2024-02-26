Премьер Болгарии Денков подарил Зеленскому меч хана Кубрата, президент Зеленский попросил еще ПВО
Киев • УНН
Премьер-министр Болгарии Денков подарил президенту Украины Зеленскому меч хана Кубрата, а Зеленский в шутку попросил больше систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак.
Премьер-министр Болгарии Николай Денков в знак многовековых связей с Украиной подарил президенту Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. Зеленский, выражая благодарность, в шутку попросил предоставить Украине системы ПВО, передает УНН.
Я хочу сказать, что в знак наших многовековых связей с Украиной мы подарили сегодня президенту Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. На мече два разных символа. Первый - судьба завоевывается мечом. А второй - хан Кубрат, который похоронен на территории Украины и первый правитель Болгарии, известный из летописей. Он говорил, что для того, чтобы достичь успеха, вы должны быть едины, и я очень надеюсь, что эта легенда, которая обычно ставится в контекст болгарских усилий в трудные времена, мы пронесем это как европейские усилия, чтобы помочь одной из европейских наций, которая находится в трудном положении. Мы подчеркиваем, что мы с вами в этой битве, и будем с вами вместе столько, сколько нужно,
Детали
В то же время Владимир Зеленский заявил, что не знал о подарке и рассказал, что в большинстве стран, где что-то дарят Украине, также этих подарков не видит.
Но все это остается в Украине. Мы очень благодарны. В большинстве своем, когда нам что-то дарят или дают ордена, я всегда говорю: "Мы очень, очень благодарны, а можно ПВО?
Напомним
Премьер-министр Болгарии сообщил, что вопрос подписания гарантий безопасности Украине будет обсуждаться и решение будет принято после консультаций.
Премьер Болгарии Денков подарил Зеленскому меч хана Кубрата, президент Зеленский попросил еще ПВО
Премьер-министр Болгарии Денков подарил президенту Украины Зеленскому меч хана Кубрата, а Зеленский в шутку попросил больше систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак.
В Брюсселе полиция применила водометы против протестующих фермеров
Фермеры протестовали возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе против нечестной, по их мнению, конкуренции из-за рубежа. Правоохранители применили водометы против протестующих, которые бросали бутылки и яйца.
В центре Херсона взрывы, жителей призывают прятаться в укрытия - МВА
Из-за российских обстрелов в Херсоне в центре города были слышны взрывы, и глава МБА призвал жителей переехать в более безопасные места.
путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф
путин подписал указ о "присоединении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав Южного военного округа россии.
"Промывают мозги" украинской молодежи: оккупанты привлекают украинцев с ВОТ на "всемирный фестиваль"
Оккупанты свозят украинскую молодежь с оккупированных территорий на "всемирный фестиваль", используя директоров школ и пророссийские организации для промывки мозгов.
"Ситуация сложная, но контролируемая": Зеленский о положении в Украине
Зеленский заявил, что ситуация в украинской экономике и на фронте является сложной, но контролируемой во время встречи с премьер-министром Болгарии, где они обсуждали подписание соглашения о гарантиях безопасности с Украиной.
Выдуривал деньги у родственников украинских военных: разоблачен заключенный Житомирского исправительного учреждения
Служба безопасности Украины разоблачила заключенного Житомирской исправительной колонии, который требовал деньги у родственников пленных или пропавших без вести на фронте украинских военнослужащих, обещая посодействовать в их розыске и возвращении домой.
Запорожское направление: украинские дроны уничтожили 10 российских квадроциклов
Украинские операторы беспилотников из 1-й отдельной танковой Северской бригады за неделю уничтожили десять российских беспилотников на Запорожском направлении.
Вопрос о подписании с Украиной соглашения о гарантиях безопасности будет обсуждаться - премьер Болгарии
Премьер-министр Болгарии сообщил, что вопрос подписания гарантий безопасности Украине будет обсуждаться и решение будет принято после консультаций.
"Могут покрыть значительную часть расходов": Кулеба назвал объем активов рф по странам Европы и что за них можно отстроить
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что замороженные российские активы в западных странах могут покрыть значительную часть расходов на восстановление и оборону Украины от российского вторжения.