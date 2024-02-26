Премьер Болгарии Денков подарил Зеленскому меч хана Кубрата, президент Зеленский попросил еще ПВО

Премьер-министр Болгарии Николай Денков в знак многовековых связей с Украиной подарил президенту Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. Зеленский, выражая благодарность, в шутку попросил предоставить Украине системы ПВО, передает УНН.

Я хочу сказать, что в знак наших многовековых связей с Украиной мы подарили сегодня президенту Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. На мече два разных символа. Первый - судьба завоевывается мечом. А второй - хан Кубрат, который похоронен на территории Украины и первый правитель Болгарии, известный из летописей. Он говорил, что для того, чтобы достичь успеха, вы должны быть едины, и я очень надеюсь, что эта легенда, которая обычно ставится в контекст болгарских усилий в трудные времена, мы пронесем это как европейские усилия, чтобы помочь одной из европейских наций, которая находится в трудном положении. Мы подчеркиваем, что мы с вами в этой битве, и будем с вами вместе столько, сколько нужно, - сказал Дэнков.

Детали

В то же время Владимир Зеленский заявил, что не знал о подарке и рассказал, что в большинстве стран, где что-то дарят Украине, также этих подарков не видит.

Но все это остается в Украине. Мы очень благодарны. В большинстве своем, когда нам что-то дарят или дают ордена, я всегда говорю: "Мы очень, очень благодарны, а можно ПВО? - сказал Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Болгарии сообщил, что вопрос подписания гарантий безопасности Украине будет обсуждаться и решение будет принято после консультаций.