Крим за законом належить Україні - прем'єр Албанії

Крим за законом належить Україні. Албанія хоче, щоб півострів, як й інші регіони, де тривають військові дії, були звільнені. Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Крим за законом належить Україні. Ми хочемо, щоб він був звільнений та його було повернуто Україні, так само як й інші регіони, де тривають військові дії. Крим – це Україна, так само як Донецьк, Луганськ, Херсон та Запоріжжя - сказав Рама.

Він наголосив, що позиція Албанії залишається непохитною.

Ми продовжуватимемо захищати наші принципи та цінності, а також непорушність кордонів, основні права людини, міжнародне право та статут ООН - зазначив Рама.

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Доповнення

В лютому прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявляв, що висловлювання деяких людей в Європі про те, що зупинка надання зброї Україні принесе мир – це не тільки цинічно, але й абсурдно.