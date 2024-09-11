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Крим за законом належить Україні - прем'єр Албанії

Крим за законом належить Україні - прем'єр Албанії

Київ • УНН

 • 21165 перегляди

Еді Рама заявив, що Крим за законом належить Україні і має бути звільнений разом з іншими окупованими регіонами. Албанія продовжить захищати принципи міжнародного права та непорушність кордонів.

Крим за законом належить Україні. Албанія хоче, щоб півострів, як й інші регіони, де тривають військові дії, були звільнені. Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама під час саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Крим за законом належить Україні. Ми хочемо, щоб він був звільнений та його було повернуто Україні, так само як й інші регіони, де тривають військові дії. Крим – це Україна, так само як Донецьк, Луганськ, Херсон та Запоріжжя

- сказав Рама.

Він наголосив, що позиція Албанії залишається непохитною.

Ми продовжуватимемо захищати наші принципи та цінності, а також непорушність кордонів, основні права людини, міжнародне право та статут ООН

- зазначив Рама.

Посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні: Сибіга провів важливу телефонну розмову10.09.24, 19:13 • 17695 переглядiв

Доповнення

В лютому прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявляв, що висловлювання деяких людей в Європі про те, що зупинка надання зброї Україні принесе мир – це не тільки цинічно, але й абсурдно. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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