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Посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні: Сибіга провів важливу телефонну розмову

Посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні: Сибіга провів важливу телефонну розмову

Київ • УНН

 • 17695 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Албанії Іглі Хасані. Обговорено перспективи посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні та подяковано за підтримку.

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Албанії Іглі Хасані. Обговорили перспективи посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні, передає УНН.

"Мав дуже теплу і плідну розмову з міністром з питань Європи та закордонних справ Албанії Іглі Хасані. Висловив вдячність Албанії за незмінну політичну та військову підтримку України.

Ми також обговорили перспективи посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні", – зазначив глава МЗС.

Сибіга обговорив з главою МЗС Норвегії шляхи зміцнення довгострокової допомоги та розширення оборонного співробітництва10.09.24, 00:24 • 104022 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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