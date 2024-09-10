Посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні: Сибіга провів важливу телефонну розмову

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Албанії Іглі Хасані. Обговорили перспективи посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні, передає УНН.

"Мав дуже теплу і плідну розмову з міністром з питань Європи та закордонних справ Албанії Іглі Хасані. Висловив вдячність Албанії за незмінну політичну та військову підтримку України.

Ми також обговорили перспективи посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні", – зазначив глава МЗС.

Сибіга обговорив з главою МЗС Норвегії шляхи зміцнення довгострокової допомоги та розширення оборонного співробітництва