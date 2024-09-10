Посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні: Сибіга провів важливу телефонну розмову
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Албанії Іглі Хасані. Обговорено перспективи посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні та подяковано за підтримку.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Албанії Іглі Хасані. Обговорили перспективи посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні, передає УНН.
"Мав дуже теплу і плідну розмову з міністром з питань Європи та закордонних справ Албанії Іглі Хасані. Висловив вдячність Албанії за незмінну політичну та військову підтримку України.
Ми також обговорили перспективи посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні", – зазначив глава МЗС.
Сибіга обговорив з главою МЗС Норвегії шляхи зміцнення довгострокової допомоги та розширення оборонного співробітництва10.09.24, 00:24 • 104022 перегляди