Усиление дипломатического присутствия Албании в Украине: Сибига провел важный телефонный разговор

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Албании Игли Хасани. Обсудили перспективы усиления дипломатического присутствия Албании в Украине, передает УНН.

«Имел очень теплый и плодотворный разговор с министром по вопросам Европы и иностранных дел Албании Игли Хасани. Выразил благодарность Албании за неизменную политическую и военную поддержку Украины.

Мы также обсудили перспективы усиления дипломатического присутствия Албании в Украине», - отметил глава МИД.

Сибіга обговорив з главою МЗС Норвегії шляхи зміцнення довгострокової допомоги та розширення оборонного співробітництва