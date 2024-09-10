Усиление дипломатического присутствия Албании в Украине: Сибига провел важный телефонный разговор
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Албании Игли Хасани. Обсуждены перспективы усиления дипломатического присутствия Албании в Украине и поблагодарили за поддержку.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Албании Игли Хасани. Обсудили перспективы усиления дипломатического присутствия Албании в Украине, передает УНН.
«Имел очень теплый и плодотворный разговор с министром по вопросам Европы и иностранных дел Албании Игли Хасани. Выразил благодарность Албании за неизменную политическую и военную поддержку Украины.
Мы также обсудили перспективы усиления дипломатического присутствия Албании в Украине», - отметил глава МИД.
Сибіга обговорив з главою МЗС Норвегії шляхи зміцнення довгострокової допомоги та розширення оборонного співробітництва9 сентября 2024, 21:24 • 103817 просмотров