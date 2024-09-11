Крым по закону принадлежит Украине – премьер Албании
Киев • УНН
Эди Рама заявил, что Крым по закону принадлежит Украине и должен быть освобожден вместе с другими оккупированными регионами. Албания продолжит защищать принципы международного права и нерушимость границ.
Крым по закону принадлежит Украине. Албания хочет, чтобы полуостров, как и другие регионы, где продолжаются военные действия, были освобождены. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.
Крым по закону принадлежит Украине. Мы хотим, чтобы он был освобожден и был возвращен Украине, так же как и другие регионы, где продолжаются военные действия. Крым - это Украина, так же как Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье
Он подчеркнул, что позиция Албании остается непоколебимой.
Мы будем продолжать защищать наши принципы и ценности, а также нерушимость границ, основные права человека, международное право и устав ООН
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В феврале премьер-министр Албании Эди Рама заявлял, что высказывания некоторых людей в Европе о том, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир - это не только цинично, но и абсурдно.