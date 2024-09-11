Крым по закону принадлежит Украине – премьер Албании

Крым по закону принадлежит Украине. Албания хочет, чтобы полуостров, как и другие регионы, где продолжаются военные действия, были освобождены. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Крым по закону принадлежит Украине. Мы хотим, чтобы он был освобожден и был возвращен Украине, так же как и другие регионы, где продолжаются военные действия. Крым - это Украина, так же как Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье - сказал Рама.

Он подчеркнул, что позиция Албании остается непоколебимой.

Мы будем продолжать защищать наши принципы и ценности, а также нерушимость границ, основные права человека, международное право и устав ООН - отметил Рама.

Посилення дипломатичної присутності Албанії в Україні: Сибіга провів важливу телефонну розмову

Дополнение

В феврале премьер-министр Албании Эди Рама заявлял, что высказывания некоторых людей в Европе о том, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир - это не только цинично, но и абсурдно.