Правоохоронці відпрацьовують план "Сирена" на під’їзді до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На під’їзді до Києва правоохоронці відпрацьовують оперативний план "Сирена" за наслідками розбоїв в інших регіонах держави. Про це УНН розповів речник Національної поліції України Ярослав Тракало.
"На під’їзді до Києва йде відпрацювання оперативного плану "Сирена" за наслідками розбоїв, які мали місце в інших регіонах держави", - сказав співрозмовник агентства.
Зазначимо, раніше "Національний корпус" на сторінці у Facebook повідомив, що правоохоронці масово зупиняють людей, які прямують до Києва з регіонів. "Масово зупиняють людей, які сьогодні їдуть в столицю з регіонів", - написали в організації.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва почався збір людей на акцію, яку раніше анонсував "Національний корпус".
У поліції зазначали, що у центрі Києва, відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10000 осіб.
Під час акцій у Києві забезпечують правопорядок 3 тис. правоохоронців. Вони почали посилювати охорону центру столиці ще за декілька годин до акції, яка тут запланована.
Столична поліція пообіцяла реагувати на провокації під час акцій. Правоохоронці проводять фільтраційні заходи у центрі Києва через акції.