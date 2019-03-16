Правоохранители отрабатывают план "Сирена" на подъезде к Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На подъезде к Киеву правоохранители отрабатывают оперативный план "Сирена" по результатам разбоев в других регионах страны. Об этом УНН рассказал представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
"На подъезде к Киеву идет отработка оперативного плана "Сирена" по результатам разбоев, которые имели место в других регионах государства", - сказал собеседник агентства.
Отметим, ранее "Национальный корпус" на странице в Facebook сообщил, что правоохранители массово останавливают людей, следующих в Киев из регионов. "Массово останавливают людей, которые сегодня едут в столицу из регионов", - написали в организации.
Как сообщал УНН, в центре Киева начался сбор людей на акцию, которую ранее анонсировал "Национальный корпус".
В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10000 человек.
Во время акций в Киеве обеспечивают правопорядок 3 тыс. правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до здесь запланированной акции.
Столичная полиция пообещала реагировать на провокации во время акций. Правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в центре Киева из-акции.