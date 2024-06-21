Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів Херсонщини: 3 поранених ввечері та ідентифіковане тіло загиблого минулої доби
Київ • УНН
У Херсонській області в результаті російського обстрілу були поранені 3 людини, в тому числі 25-річна жінка і двоє чоловіків у віці 52 і 49 років, а також загинув 33-річний чоловік.
На Херсонщині внаслідок обстрілів від рф поранені 3 осіб. Також ідентифіковано тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 21 червня близько 17:20 терористична країна вкотре завдала удару по передмістю Херсона, поранивши 25-річну жінку та 52-річного чоловіка. Обом постраждалим надали медичну допомогу.
Того ж часу ворог обстріляв село Велетенське, де поранення отримав 49-річний чоловік. Його госпіталізували з уламковими пораненнями та вибуховою травмою.
Крім того, правоохоронці ідентифікували тіло 33-річного чоловіка, який загинув під час обстрілу Херсона 20 червня. Тіло було знайдено поблизу островів в обласному центрі.
Війська рф обстріляли два села на Херсонщині: постраждало троє людей 21.06.24, 18:30 • 26751 перегляд