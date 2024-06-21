В Херсонской области в результате обстрелов от рф ранены 3 человека. Также идентифицировано тело погибшего мужчины. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

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По данным следствия, 21 июня около 17:20 террористическая страна в очередной раз нанесла удар по пригороду Херсона, ранив 25-летнюю женщину и 52-летнего мужчину. Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В то же время враг обстрелял село гигантское, где ранения получил 49-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями и взрывной травмой.

Кроме того, правоохранители идентифицировали тело 33-летнего мужчины, который погиб во время обстрела Херсона 20 июня. Тело было найдено вблизи островов в областном центре.

Войска рф обстреляли два села на Херсонщине: пострадали три человека