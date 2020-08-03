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Правоохоронці допитують дружину та сусідів “київського терориста” - Геращенко

Київ • УНН

 • 9735 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Наразі допитують дружину та сусідів терориста Сухроба Карімова, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

“Допитують його дружину і сусідів для того, щоб знати, як ця людина жила, але щодо баз даних, то ми подивилися, що у нього є лише порушення правил дорожнього руху”, — сказав Геращенко.

Нагадаємо, громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі сьогодні планують повідомити про підозру та вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, операція із затриманням зловмисника, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі, проведена успішно.

Нагадаємо, терориста вивели із столичного бізнес-центру та посадили в машину СБУ.

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