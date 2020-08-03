Правоохранители допрашивают жену и соседей "киевского террориста" - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Сейчас допрашивают жену и соседей террориста Сухроба Каримова, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"Допрашивают его жену и соседей для того, чтобы знать, как этот человек жил, но о базах данных, то мы посмотрели, что у него есть только нарушение правил дорожного движения", - сказал Геращенко.
Напомним, гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре сегодня планируют сообщить о подозрении и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.
Как сообщалось, операция по задержанию злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.
Напомним, террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.