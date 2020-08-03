Правоохранители допрашивают жену и соседей "киевского террориста" - Геращенко

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 83637 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105851 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110742 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139676 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112746 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134707 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102722 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102678 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104935 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102219 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Правоохранители допрашивают жену и соседей "киевского террориста" - Геращенко

Правоохранители допрашивают жену и соседей "киевского террориста" - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 9735 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сейчас допрашивают жену и соседей террориста Сухроба Каримова, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Допрашивают его жену и соседей для того, чтобы знать, как этот человек жил, но о базах данных, то мы посмотрели, что у него есть только нарушение правил дорожного движения", - сказал Геращенко.

Напомним, гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре сегодня планируют сообщить о подозрении и вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, операция по задержанию злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.

Напомним, террориста вывели из столичного бизнес-центра и посадили в машину СБУ.

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