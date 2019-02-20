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Коаліція італійських правих і популістів сидітиме у Європарламенті окремо

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Ультраправа партія "Ліга Півночі" та популісти "Рух 5 зірок", що сформували в Італії парламентську коаліцію та уряд, відмовились об'єднуватись в один блок у Європарламенті після виборів у травні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Конкуруючі та ідеологічно протилежні партії об'єдналися минулого року для формування коаліційного уряду та планували так само об'єднатися після виборів до Європарламенту. Проте сьогодні "Ліга" та "5 зірок" заявили, що цього не буде.

"Об'єднана група "Ліги" та "5 зірок" в Європарламенті не на горизонті", - заявив Стефано Патуанеллі, президент групи "5 зірок" в Сенаті.

Євровибори, як очікується, продемонструють посилення крайньо правих партій, проте правоцентристи продовжуватимуть займати в Європарламенті провідне місце.

Раніше УНН повідомляв, що згідно з заявою одного з провідних членів ультраправої партії "Ліга Півночі", Італія вийде з ЄС, якщо на виборах до Європарламенту не переможуть їх ідеологічні побратими.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу ухвалила висновки щодо забезпечення вільних та чесних виборів до Європарламенту і запропонувала на розгляд прийняття низки підзаконних актів. 

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