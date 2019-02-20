Коалиция итальянских правых и популистов сядут в Европарламенте отдельно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Ультраправая партия "Лига Севера" и популисты "Движение 5 звезд", сформировавшая в Италии парламентскую коалицию и правительство, отказались объединяться в один блок в Европарламенте после выборов в мае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Конкурирующие и идеологически противоположные партии объединились в прошлом году для формирования коалиционного правительства и планировали также объединиться после выборов в Европарламент. Однако сегодня "Лига" и "5 звезд" заявили, что этого не будет.
"Объединенная группа" Лиги "и" 5 звезд "в Европарламенте не в горизонте", - заявил Стефано Патуанелли, президент группы "5 звезд" в Сенате.
Евровыборы, как ожидается, продемонстрируют усиление крайне правых партий, однако правоцентристы продолжат занимать в Европарламенте ведущее место.
Ранее УНН сообщал, что по заявлению одного из ведущих членов ультраправой партии "Лига Севера", Италия выйдет из ЕС, если на выборах в Европарламент не победят их идеологические собратья.
Напомним, Совет Евросоюза принял выводы по обеспечению свободных и честных выборов в Европарламент и предложила на рассмотрение принятия ряда подзаконных актов.