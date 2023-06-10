Працюємо над документом щодо гарантій безпеки від Канади - Зеленський

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«Ми розуміємо, що сьогодні під час війни Україна не може стати членом НАТО – це суперечить Альянсу, але в цей час нам потрібна допомога. Ми вдячні за ту допомогу і ті гарантії, якими ми сьогодні забезпечені завдяки нашим партнерам, і Канаді також», - сказав Зеленський.

Він наголосив в котре, що на шляху до НАТО Україні потрібні також гарантії юридичні, гарантії безпеки.

«І вони підготовлені нашою стороною і ми розмовляємо з нашими партнерами. Тут також є одна з головних ролей у Канади. Ми хочемо. Щоб Канада була одна з тих гарантерів з яким у нас дійсно довгий шлях до майбутнього. Ми сьогодні говорили з Джастіном про це. Зараз наші радники спілкуються, працюємо над відповідним документом», - розповів Зеленський.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс має обговорити гарантії безпеки для України.

Politico з посиланням на французьких чиновників повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Польщі Анджей Дуда наступного понеділка зустрінуться в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном, де обговорять гарантії безпеки для України.