Работаем над документом по гарантиям безопасности от Канады - Зеленский

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«Мы понимаем, что сегодня во время войны Украина не может стать членом НАТО – это противоречит Альянсу, но в это время нам нужна помощь. Мы благодарны за ту помощь и те гарантии, которыми мы сегодня обеспечены благодаря нашим партнерам, и Канаде также», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул в который раз, что на пути в НАТО Украине нужны также гарантии юридические, гарантии безопасности.

«И они подготовлены нашей стороной и мы разговариваем с нашими партнерами. Здесь также есть одна из главных ролей у Канады. Мы хотим. Чтобы Канада была одна из тех гарантеров с которым у нас действительно долгий путь к будущему. Мы сегодня говорили с Джастином об этом. Сейчас наши советники общаются, работаем над соответствующим документом», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс должен обсудить гарантии безопасности для Украины.

Politico со ссылкой на французских чиновников сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник встретятся в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсудят гарантии безопасности для Украины.