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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Работаем над документом по гарантиям безопасности от Канады - Зеленский

Киев • УНН

 • 250029 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Офис Президента работает над документом о гарантиях безопасности от Канады. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент УНН.

Работаем над документом по гарантиям безопасности от Канады - Зеленский

Цитата

«Мы понимаем, что сегодня во время войны Украина не может стать членом НАТО – это противоречит Альянсу, но в это время нам нужна помощь. Мы благодарны за ту помощь и те гарантии, которыми мы сегодня обеспечены благодаря нашим партнерам, и Канаде также», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул в который раз, что на пути в НАТО Украине нужны также гарантии юридические, гарантии безопасности.

«И они подготовлены нашей стороной и мы разговариваем с нашими партнерами. Здесь также есть одна из главных ролей у Канады. Мы хотим. Чтобы Канада была одна из тех гарантеров с которым у нас действительно долгий путь к будущему. Мы сегодня говорили с Джастином об этом. Сейчас наши советники общаются, работаем над соответствующим документом», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс должен обсудить гарантии безопасности для Украины.

Politico со ссылкой на французских чиновников сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник встретятся в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где обсудят гарантии безопасности для Украины.

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