Працюємо щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна працює над логістикою вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Він подякував воїнам, які тримають фронт, та закликав партнерів до більшої рішучості.
Україна працює щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки
"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки", - сказав Зеленський.
Доповнення
Речник Держдепу Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати продовжують постачати Україні обладнання, яке вона може використовувати для відсічі російських військових нападів, і це й надалі буде політикою США.
Прем'єр-міністр Шмигаль повідомляв, що сьогодні Україна отримує поетапно чотири системи Patriot, систему SAMP/T, яку нам пообіцяла Італія.