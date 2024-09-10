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Працюємо щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки – Зеленський

Працюємо щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки – Зеленський

Київ • УНН

 • 18714 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна працює над логістикою вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Він подякував воїнам, які тримають фронт, та закликав партнерів до більшої рішучості.

Україна працює щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки

- сказав Зеленський.

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського.  Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції.  І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки", - сказав Зеленський.

Доповнення

Речник Держдепу Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати продовжують постачати Україні обладнання, яке вона може використовувати для відсічі російських військових нападів, і це й надалі буде політикою США.

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомляв, що сьогодні Україна отримує поетапно чотири системи Patriot, систему SAMP/T, яку нам пообіцяла Італія. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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