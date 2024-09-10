Працюємо щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки – Зеленський

Україна працює щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки - сказав Зеленський.

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня. Рішучість партнерів має стати значно далекобійнішою. Також працюємо і щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки", - сказав Зеленський.

Доповнення

Речник Держдепу Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати продовжують постачати Україні обладнання, яке вона може використовувати для відсічі російських військових нападів, і це й надалі буде політикою США.

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомляв, що сьогодні Україна отримує поетапно чотири системи Patriot, систему SAMP/T, яку нам пообіцяла Італія.