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Україна веде перемовини про надання більшої кількості ПЗРК: Шмигаль пояснив для чого

Україна веде перемовини про надання більшої кількості ПЗРК: Шмигаль пояснив для чого

Київ • УНН

 • 19823 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна веде переговори щодо отримання більшої кількості ПЗРК для захисту об'єктів енергетики. Україна також отримує системи Patriot та SAMP/T від партнерів.

Україна зараз веде перемовини щодо надання більшої кількості ПЗРК  для того, щоб ще більше захистити кожен об'єкт енергетики. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Сьогодні ми отримуємо поетапно чотири системи Patriot, систему SAMP/T, яку нам пообіцяла Італія. Ми зараз ведемо перемовини щодо надання Україні більшої кількості ПЗРК – зенітно-ракетних комплексів для того, щоб індивідуально захистити, ще більше захистити кожен об'єкт енергетики. Дуже ефективно вони себе проявили в індивідуальному захисті окремих об'єктів, тому ми просимо їх більше на цю зиму у наших партнерів

- розповів Шмигаль.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що рішення Румунії передати Україні власний комплекс ЗРК Patriot - це значний внесок у посилення захисту цивільних та інфраструктури країни.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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