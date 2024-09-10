Украина ведет переговоры о предоставлении большего количества ПЗРК: Шмыгаль объяснил для чего

Украина сейчас ведет переговоры о предоставлении большего количества ПЗРК для того, чтобы еще больше защитить каждый объект энергетики. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Сегодня мы получаем поэтапно четыре системы Patriot, систему SAMP/T, которую нам пообещала Италия. Мы сейчас ведем переговоры о предоставлении Украине большего количества ПЗРК - зенитно-ракетных комплексов для того, чтобы индивидуально защитить, еще больше защитить каждый объект энергетики. Очень эффективно они себя проявили в индивидуальной защите отдельных объектов, поэтому мы просим их больше на эту зиму у наших партнеров - рассказал Шмыгаль.

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Президент Владимир Зеленский сообщал, что решение Румынии передать Украине собственный комплекс ЗРК Patriot - это значительный вклад в усиление защиты гражданских и инфраструктуры страны.